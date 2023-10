Green Thumb Industries: Aktienkurs im Abwärtstrend, Analysten sehen jedoch Aufwärtspotenzial von +25,34%

In den letzten Wochen hat sich der Kurs der Green Thumb Industries Aktie negativ entwickelt und befindet sich aktuell auf einem Abwärtstrend. Die 30-Tage-Chartanalyse zeigt einen Verlust von -15,98%. Dies könnte darauf hinweisen, dass manche Aktionäre unsicher sind und die bevorstehenden Quartalszahlen abwarten möchten, bevor sie weitere Investitionen tätigen.

Langfristig betrachtet sind Analysten jedoch optimistisch und erwarten eine positive Entwicklung. Auf Jahressicht wird ein Umsatzplus von +81,32% prognostiziert, während der Gewinn um +81,61% steigen soll. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 0,29 EUR liegen.

Die Analystenhäuser schätzen den Wert der Aktie auf Sicht von 12 Monaten auf 11,32 EUR ein – was einem potenziellen Gewinn von +25,34% entspricht.

Green Thumb Industries ist ein Unternehmen mit Sitz in Chicago und gehört zu den führenden Akteuren im Bereich des medizinischen Cannabis in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt Anbau-, Produktions- und Vertriebsaktivitäten in mehreren Bundesstaaten.

Es bleibt abzuwarten, ob die Quartalszahlen die Erwartungen erfüllen können und wie sich dies auf den Aktienkurs auswirkt. Aktionäre sollten die kommenden Bilanzen genau im Auge behalten und ihre Entscheidungen gut abwägen.

Hinweis: Die Informationen in diesem Artikel dienen nur zur Information über Green Thumb Industries und stellen keine Anlageempfehlung dar. Investitionen beinhalten Risiken.

