Green Thumb Industries Aktie: Das macht richtig Spaß!

Derzeit schüttet Green Thumb Industries niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 2,52 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,52 %). Dies führt dazu, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Green Thumb Industries-Aktie also ein "Gut"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt der letzten 50- und 200 Handelstage. Der längerfristige Durchschnitt beträgt für die Green Thumb Industries-Aktie derzeit 8,31 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 10,283 USD liegt und zu einem "Gut"-Rating führt. Auch beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Green Thumb Industries somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Green Thumb Industries zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier dagegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Green Thumb Industries damit mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.