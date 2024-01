Green Thumb Industries Aktie: Was ist hier nur passiert?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Green Thumb Industries als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Green Thumb Industries-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,29, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,31, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Daraus ergibt sich insgesamt die Einstufung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz kann das langfristige Stimmungsbild der Green Thumb Industries-Aktie anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dabei ergibt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit die Einstufung "Schlecht" für Green Thumb Industries in diesem Bereich.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Green Thumb Industries verläuft aktuell bei 8,6 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 11,2 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +30,23 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 10,04 USD angenommen, was wiederum zu einem positiven Signal von +11,55 Prozent und somit zu einer Gesamtbewertung "Gut" für die Green Thumb Industries-Aktie führt.

Die Stimmung gegenüber Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben Green Thumb Industries in sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen zu Green Thumb Industries aufgegriffen. Dadurch erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass Green Thumb Industries hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.