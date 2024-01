Green Thumb Industries Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Green Thumb Industries liegt aktuell bei 34,79 und damit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 104. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine starke Aktivität, was zu einer positiven Stimmungsänderung führt. Daher wird auch das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Green Thumb Industries derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,67 USD, während der Kurs der Aktie bei 10,95 USD liegt, was einer Abweichung von +26,3 Prozent entspricht. Zudem ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 10,27 USD, was einer Abweichung von +6,62 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Green Thumb Industries aktuell mit einem RSI-Wert von 56,54 als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 Wert von 51 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird auch hier die Einstufung als "Neutral" bestätigt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine überwiegend positive Bewertung der Green Thumb Industries, die als "Gut" eingestuft wird.