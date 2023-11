Green Thumb Industries Aktie: Trotz negativem Trend sind Analysten optimistisch - erwartete Erholung in 12 Monaten

Der Kurs der Green Thumb Industries Aktie befindet sich in einem stark negativen Trend gemäß der Charttechnik. Der gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung. Analysten sind dennoch optimistisch für die Zukunft des Unternehmens. Die Quartalszahlen für das 4. Quartal werden in 109 Tagen erwartet und es wird mit einem Umsatzsprung von +73,37% im Vergleich zum Vorquartal gerechnet. Auch der Gewinn soll sich um +73,93% verbessern. Auf Jahressicht erwarten die Analysten einen Umsatzanstieg von +73,37% und einen Gewinnzuwachs von +73,93%. Die Aktie hat in den letzten 30 Tagen eine negative Entwicklung von -8,31% verzeichnet. Laut Expertenschätzungen könnte der Kurs auf Sicht von 12 Monaten um +28,51% steigen. Aktionäre sollten jedoch beachten, dass dies nur Schätzungen sind und sich die Situation ändern kann.

