Green Thumb Industries Aktie: Potenzieller Gewinn von +96,16% erwartet trotz negativem Kursverlauf

Die Green Thumb Industries Aktie hat in den letzten 30 Tagen einen Kursverlust von -8,98% verzeichnet. Doch laut Analysten könnte sich dies in Zukunft ändern. Auf Sicht von 12 Monaten wird erwartet, dass der Aktienkurs bei 12,61 EUR stehen wird, was einem potenziellen Gewinn von +96,16% entspricht.

Das Unternehmen wird in 86 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Die Erwartungen sind hoch, da Analysten einen Umsatzsprung um +36,40% auf 318,42 Mio. EUR und eine Gewinnsteigerung um +100,00% auf 17,84 Mio. EUR prognostizieren.

Auf Jahressicht rechnen die Experten mit einer weiterhin positiven Entwicklung des Unternehmens. Der Umsatz soll um +36,60% steigenfallen und der Gewinn sogar um beeindruckende +480,00% auf 20,09 Mio. EUR anwachsen.

Es bleibt jedoch zu beachten: Die Charttechnik zeigt einen stark...