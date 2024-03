Green Thumb Industries Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Dividendenrendite für Green Thumb Industries beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt (0) liegt. Unsere Analysten haben deshalb eine "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen abgegeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Green Thumb Industries liegt bei 69,89, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 60,9 und resultiert in einer Einstufung als "Neutral". Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Neutral".

Die Stimmung und der Buzz um die Aktien von Green Thumb Industries wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich waren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führte. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator, der positiv für Green Thumb Industries ausfällt. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.