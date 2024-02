Green Thumb Industries Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Derzeit schüttet Green Thumb Industries niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Arzneimittelsektor. Die Differenz beträgt 2,53 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,53 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Green Thumb Industries derzeit als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,44 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (13,9 USD) um +47,25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 12,06 USD, was einer Abweichung von +15,26 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 41,07 und liegt somit um 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 101. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Green Thumb Industries unterbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Green Thumb Industries im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Green Thumb Industries. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.