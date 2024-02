Green Thumb Industries Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Green Thumb Industries-Aktie hat sich in den letzten 7 Tagen auf 53 eingependelt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 33,92 bestätigt diese Einschätzung und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Green Thumb Industries in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat sich jedoch als durchschnittlich erwiesen, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Green Thumb Industries-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,4 USD, was 46,28 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 13,75 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestätigt eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs um 14,49 Prozent über diesem Wert liegt. Insgesamt wird die Green Thumb Industries-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Green Thumb Industries im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,51 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich daher nach den verschiedenen Bewertungskriterien eine gemischte Einschätzung für die Green Thumb Industries-Aktie, wobei die technische Analyse auf eine positive Entwicklung hindeutet, während Sentiment und Dividende eher negativ bewertet werden.