Green Thumb Industries Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Green Thumb Industries-Aktie hat in den letzten 12 Monaten von institutioneller Seite aus das Rating "Gut" erhalten. Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 101,68 Prozent bei einem mittleren Kursziel von 24 USD. Auch aus charttechnischer Sicht wird die Aktie positiv bewertet, da der aktuelle Schlusskurs von 11,9 USD über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Entwicklung mit einem Schlusskurs von 10,09 USD. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, da das aktuelle KGV bei 34 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 104 haben. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Green Thumb Industries-Aktie also positive Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen.

