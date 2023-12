Green Thumb Industries Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Aktie von Green Thumb Industries wird derzeit auf verschiedensten Ebenen analysiert. In der fundamentalen Analyse wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,72 festgestellt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Arzneimittelbranche als Unterbewertung interpretiert wird. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentalen Gesichtspunkten.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie in den letzten 7 Tagen als überverkauft eingestuft wird, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen ergibt eine neutrale Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Green Thumb Industries-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 37,65 Prozent über dem Durchschnitt liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Abweichung vom Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung.

Die Untersuchung des Sentiments und des Buzz um die Aktie ergibt eine neutrale Bewertung, da die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigen. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen eine insgesamt positive Einschätzung für die Aktie von Green Thumb Industries.