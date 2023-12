Green Technology Metals Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

In den letzten zwei Wochen wurde Green Metals von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in dieser Zeit mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu, so die Schlussfolgerung unserer Redaktion.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Green Metals in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, hat in den letzten vier Wochen abgenommen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Green Metals dafür eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Green Metals beträgt aktuell 40 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Green Metals hingegen überkauft, weshalb die Aktie dafür ein "Schlecht"-Rating erhält.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Green Metals aktuell bei 0,54 AUD, während der Aktienkurs selbst bei 0,285 AUD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -47,22 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht einer Differenz von -18,57 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis der beiden Zeiträume.