Green Streets DataLink bietet einfachen Zugang zu einer Fülle von proprietären Gewerbeimmobilien-Daten

Newport Beach, Kalif. (ots/PRNewswire) -Anlageexperten können aktuelle, vertrauenswürdige und umfassende Green-Street-Daten direkt in ihre Finanzmodelle und täglichen Arbeitsabläufe einbetten, um Anlageanalysen besser zu unterstützen.Green Street (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3579532-1&h=41086479&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3579532-1%26h%3D2894035874%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.greenstreet.com%252F%26a%3DGreen%2BStreet&a=Green+Street), der führende Anbieter von Informationen über Gewerbeimmobilien in den USA und Europa, hat ein verbessertes DataLink-Excel-Plug-in auf den Markt gebracht, das sein Angebot an Analysetools für die Analyse auf Objekt- und Portfolioebene erweitert. DataLink bietet über 1.000 einzigartige Metriken in den US-amerikanischen und paneuropäischen Produkten von Green Street, die betriebliche Fundamentaldaten, Preisindizes für Gewerbeimmobilien, Marktbewertungen und Prognosen, detaillierte REIT-Datensätze und vieles mehr umfassen.„Green Street hat sich der kontinuierlichen Produktinnovation verschrieben, und die neueste Version von DataLink bietet zahlreiche Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, erweiterte historische Zeitreihen und eine deutlich verbesserte Transparenz durch ein völlig neues Datenwörterbuch", erklärt Andrew McCulloch, Managing Director und Global Head of Data & Analytics bei Green Street. „Zusammen mit unserer kürzlich eingeführten API und unserer neuen Webplattform bietet DataLink den Anlegern mehrere Zugangsmöglichkeiten zu unseren umfangreichen und wertvollen Daten."Erfahren Sie mehr über Green Streets DataLink.www.GreenStreet.comInformationen zu Green StreetGreen Street ist der führende Anbieter von verwertbaren gewerblichen Immobilienrecherchen, Nachrichten, Daten, Analysen und Beratungsdiensten in den USA und in Europa. Seit mehr als 35 Jahren liefert Green Street beispiellose Informationen und vertrauenswürdige Daten auf den öffentlichen und privaten Immobilienmärkten und unterstützt Investoren, Banken, Kreditgeber und andere Branchenteilnehmer dabei, ihre Investitionen und strategischen Entscheidungen zu optimieren. Über eine Saas-Plattform bietet das Unternehmen exklusive Marktinformationen, Schlussfolgerungen und Vorhersageanalysen. Weitere Informationen finden Sie auf www.greenstreet.com..scorso@greenstreet.comKontakt:Stacey CorsoGreen StreetLeiterin PR und Kommunikation(415) 672-6460scorso@greenstreet.comOriginal-Content von: Green Street Advisors, übermittelt durch news aktuell