Green Rise Capital-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Green Rise Foods-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,57 CAD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,47 CAD, was einem Rückgang von 17,54 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,49 CAD, was nur einem Rückgang von 4,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Green Rise Foods derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Dies gilt sowohl für den 7-Tage-RSI mit 50 Punkten als auch für den 25-Tage-RSI mit einem Wert von 54,29.

Die Anleger-Stimmung zu Green Rise Foods wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die überwiegend neutralen Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, führen insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Green Rise Foods, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Einstufung des langfristigen Stimmungsbildes führt.