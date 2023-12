Green Rise Capital Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Green Rise Foods wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 51,52 Punkten, was bedeutet, dass die Green Rise Foods-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält somit auch hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Green Rise Foods eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Green Rise Foods-Aktie ein Durchschnitt von 0,57 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,46 CAD, was einem Unterschied von -19,3 Prozent entspricht, weshalb eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,49 CAD und einem Unterschied von -6,12 Prozent ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält Green Rise Foods daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen führt zur Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" erlaubt. Somit erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Green Rise Foods eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.