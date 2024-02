Jiangsu Expressway Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Aktienkurs von Jiangsu Expressway verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,84 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um -3,12 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Jiangsu Expressway im Branchenvergleich eine Outperformance von +5,96 Prozent erzielt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -8,01 Prozent, wobei Jiangsu Expressway um 10,86 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktien von Jiangsu Expressway wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionen unterdurchschnittlich war, weshalb eine "Schlecht"-Bewertung erzeugt wurde. Zudem wurde eine negative Änderung der Stimmung identifiziert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Jiangsu Expressway bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Jiangsu Expressway mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,43 bewertet, was 51 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" (15,1). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt somit zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Jiangsu Expressway. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +3,44 Prozent auf, während für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +2,45 Prozent festgestellt wurde. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.