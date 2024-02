Green Rise Capital Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI für Green Rise Foods sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass Green Rise Foods momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an und wird daher neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Green Rise Foods wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, da keine Auffälligkeiten registriert wurden.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Green Rise Foods-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -5,45 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt hingegen eine neutrale Bewertung.

Schließlich haben unsere Analysten die Stimmung in den sozialen Medien rund um Green Rise Foods untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.