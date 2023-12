Green Plains, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Green Plains":

Die Green Plains-Aktie schüttet eine Dividendenrendite von 12,33 % aus, was 15,92 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 28,26 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Green Plains-Aktie beträgt derzeit 7,16, was 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Gut".

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Green Plains-Aktie bei 12,72 USD liegt, was eine -4 prozentige Entfernung vom GD200 (13,25 USD) darstellt. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 13,17 USD, was einem Abstand von -3,42 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger bei Green Plains ist insgesamt besonders negativ, wie in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zu sehen ist. In den vergangenen Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Schlecht" im Hinblick auf die Anleger-Stimmung.