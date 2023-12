Green Plains Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Green Plains-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf der technischen Analyse. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 13,25 USD, während der letzte Schlusskurs bei 12,72 USD liegt, was einer Abweichung von -4 Prozent entspricht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage und weist eine Abweichung von -3,27 Prozent auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Im Bereich der Dividende weist Green Plains im Vergleich zur Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch eine niedrigere Dividendenrendite von 12,33 % auf, was 15,9 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 28,23 %. Dies führt zu einer schlechten Einstufung aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Der Relative Strength Index (RSI) für Green Plains zeigt eine Ausprägung von 79,62, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,47, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein schlechtes Gesamtrating für die Green Plains-Aktie.