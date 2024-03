Green Plains Aktie: Der nächste starke Knaller!

Analystenbewertung: Im letzten Jahr wurden von Analysten für Green Plains 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Insgesamt erhält die Aktie von Green Plains daher eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Dividende: Aktuell zahlt Green Plains niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt für Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 19,82 Prozentpunkte (0 % gegenüber 19,82 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Stimmung und Buzz: In den letzten Wochen konnte bei Green Plains eine deutlich positive Veränderung der Stimmung festgestellt werden. Dies zeigt sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Aufgrund der positiven Auffälligkeiten wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde dagegen eine höhere Aufmerksamkeit für das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Somit erhält Green Plains in dieser Hinsicht insgesamt ein "Gut".

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Green Plains liegt bei 87, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI-Wert auf 25-Tage-Basis (61,98) zeigt sich, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Somit wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Rating für Green Plains.