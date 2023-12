Green Plains Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Green Plains":

Die technische Analyse der Green Plains-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 30,41 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 25,73 USD liegt deutlich darunter, mit einem Unterschied von -15,39 Prozent, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 26,2 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einem Unterschied von -1,79 Prozent. Dadurch ergibt sich eine andere Bewertung der Aktie, nämlich ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung als "Gut" eingestuft, während keine Bewertungen als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Green Plains-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Green Plains vor, was zu einem weiteren "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse führt.

Die Dividendenausschüttung von Green Plains liegt derzeit niedriger als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch, mit einem Unterschied von 28,23 Prozentpunkten (0 % gegenüber 28,23 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Green Plains in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,44 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 19,93 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -47,37 Prozent im Branchenvergleich für Green Plains. Im Energie-Sektor lag die mittlere Rendite bei 19,93 Prozent im letzten Jahr, und Green Plains lag 47,37 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.