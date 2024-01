Green Plains Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Green Plains":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Green Plains beträgt das aktuelle KGV 23, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Green Plains damit Stand heute unterbewertet, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Green Plains liegt der RSI auf 7-Tage-Basis aktuell bei 94,12 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Green Plains weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger hinsichtlich Green Plains ist vor allem positiv. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die aufgegriffenen Themen deuten auf eine positive Stimmung hin. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Green Plains-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 30,18 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 24,53 USD deutlich darunter liegt. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Insgesamt erhält die Green Plains-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.