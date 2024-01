Green Plains Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Green Plains war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Diskussionen, während an vier Tagen negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen jedoch eine Verschlechterung für Green Plains gezeigt. Daher wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Green Plains einen neutralen Titel. Der RSI7 liegt bei 56,58, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 bei 46,45, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Green Plains derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch. Mit einem Unterschied von 15,92 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".