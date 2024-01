Green Plains Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Green Plains":

Die Green Plains-Aktie wurde einer technischen, fundamentalen und Anleger-Analyse unterzogen, um ihre Bewertung zu ermitteln.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Green Plains-Aktie auf 13,25 USD, während der aktuelle Kurs bei 12,31 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7,09 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 12,87 USD, was einem Abstand von -4,35 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Green Plains-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 74 liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine Bewertung von "Neutral", da er weniger volatil ist. Die Gesamtanalyse der RSIs führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse hat die Green Plains-Aktie ein KGV von 7,16, was 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurden die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen untersucht. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen festgestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Gesamtbewertung der Green Plains-Aktie basierend auf den technischen, fundamentalen und Anlegeranalysen ergibt somit eine neutrale bis positive Einschätzung.