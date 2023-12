Green Plains Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Green Plains":

Die Green Plains-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates zu Green Plains. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Der RSI der Green Plains liegt bei 60,61 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 48,5 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Green Plains festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die Dividende weist Green Plains derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,25% liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Green Plains-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.