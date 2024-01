Green Plains Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die technische Analyse der Green Plains-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 13,25 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 12,31 USD aus dem Handel, was einem Abstand von -7,09 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 12,9 USD, was einem Unterschied von -4,57 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 7,16 Euro für jeden Euro Gewinn von Green Plains zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 77 Prozent, weshalb die Aktie als "Gut" eingestuft wird.

Hinsichtlich der Dividende liegt Green Plains mit einer Ausschüttung von 12,33 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (28,17 %) niedriger. Die Differenz von 15,84 Prozentpunkten führt zu einer negativen Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Signale für Green Plains. In den letzten Tagen überwogen zehn positive Tage, während es nur zwei negative Tage gab. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten waren größtenteils positiv, was zu einer positiven "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Green Plains von der Redaktion somit ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.