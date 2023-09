Die Green, Low-carbon and High-quality Development Conference 2023 schließt mit fruchtbaren Ergebnissen ab

Yantai, China (ots/PRNewswire) -Am 30. August ging die „Green, Low-carbon and High-quality Development Conference 2023" mit fruchtbaren Ergebnissen zu Ende.Vor der Eröffnung der Konferenz richtete die Provinz Shandong einen Ausschuss zur Entscheidungsfindung ein, der dem Ausschuss der KPCh und der Provinzregierung bei der Entscheidungsfindung helfen soll. Während der Konferenz fand eine Ausstellung über die Errungenschaften der grünen, kohlenstoffarmen und qualitativ hochwertigen Entwicklung statt. Das Forschungsinstitut des Handelsministeriums gab einen Bericht über die Entwicklung des grünen Handels in China heraus, und auf der Konferenz wurden Berichte wie ein Bericht über die Entwicklung der Offshore-Windkraft und der Photovoltaik, eine Liste der 100 besten Unternehmen für saubere Energie in China und ein Weißbuch über die Entwicklung der Industrie für saubere Energie in China veröffentlicht, die als wertvolle Referenz für verwandte Bereiche und Industrien dienen, um wichtige Informationen zu erhalten und einen qualitativ hochwertigen Entwicklungsstandard zu schaffen.Während der Veranstaltung wurden insgesamt 3.121 Kooperationsprojekte mit einer Gesamtinvestitionssumme von 4,63 Billionen Yuan gefördert und 70 Projekte im Wert von 132.4 Milliarden Yuan unterzeichnet, die Schlüsselbereiche wie Großindustrie, Infrastruktur, Plattformunterstützung, sozialer Lebensunterhalt und Umweltschutz abdecken, wie das Nachrichtenbüro der Volksregierung von Yantai mitteilte.Die Veranstaltung hat auch eine Plattform für die Ausweitung des Austauschs und der Zusammenarbeit im Bereich der grünen, kohlenstoffarmen und qualitativ hochwertigen Entwicklung geschaffen. Neben Präsentationen von Schlüsselprojekten und zentralen Unterzeichnungsaktivitäten gab es auch Werbeveranstaltungen und Geschäftsverhandlungen, um alte Wachstumstreiber durch neue zu ersetzen und so die Marktanforderungen zu erfüllen und die pragmatische Zusammenarbeit zu vertiefen.Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442012Bildunterschrift: Die Besucher der KonferenzLink: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442017Bildunterschrift: Die Besucher der KonferenzLink: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442018Bildunterschrift: Die Besucher der KonferenzFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2199793/1_Visitors.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2199792/2_Visitors.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2199791/3_Visitors.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-green-low-carbon-and-high-quality-development-conference-2023-schlieWt-mit-fruchtbaren-ergebnissen-ab-301916296.htmlPressekontakt:Frau Zhang,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: The News Office of the People's Government of Yantai, übermittelt durch news aktuell