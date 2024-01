Green Leader Holdings Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Es vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Green Leader wurde der 7-Tage-RSI auf 18,75 Punkte festgelegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Green Leader gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Dies bedeutet, dass die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie als neutral bewertet werden. Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Green Leader um +8,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -15,56 Prozent beträgt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung und Diskussionen rund um Green Leader in den letzten Tagen hauptsächlich neutral waren, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie führt. Zusammenfassend wird Green Leader daher hinsichtlich der Stimmung und Diskussionen als "Neutral" eingestuft.