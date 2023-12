Green Leader Holdings Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Green Leader-Aktie wurde in den letzten Wochen von privaten Anlegern in sozialen Medien neutral bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität im Netz, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf und entspricht daher einer Neutralbewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 68, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 70,97 jedoch überkauft, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Green Leader-Aktie mit einem Abstand von -33 Prozent zum GD200 bei 0,067 HKD und signalisiert daher eine schlechte Bewertung. Der GD50 hingegen weist einen Kurs von 0,07 HKD auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird der Kurs der Green Leader-Aktie als neutral eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Zusammenfassend lässt die Messung der Anlegerstimmung eine neutrale Einstufung für Green Leader zu.