Green Landscaping AB Aktie: Das hat Gewicht!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz der Aktie von Green Landscaping in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Sowohl der Relative Strength Index (RSI) als auch der RSI25 zeigen eine neutrale Situation an, wobei der RSI bei 53,47 und der RSI25 bei 62 liegt.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da der gleitende Durchschnittskurs bei 69,41 SEK liegt, die Aktie selbst jedoch nur 68,3 SEK erreicht. Sowohl der Abstand zum GD200 als auch zum GD50 führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien und die Stimmungsanalyse zeigen, dass Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Green Landscaping eingestellt waren. Es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Analyse erhält Green Landscaping ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.