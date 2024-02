Green Landscaping AB Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die technische Analyse der Green Landscaping-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 69,36 SEK liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 69,3 SEK nahe diesem Wert liegt, mit einer Abweichung von -0,09 Prozent. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 69,93 SEK, und der letzte Schlusskurs weicht nur um -0,9 Prozent davon ab. Daher wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese überwiegend positiv waren. Auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Green Landscaping-Aktie beträgt für einen Zeitraum von 7 Tagen 51,43, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 59,61, was auch zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Green Landscaping in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war unverändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Green Landscaping-Aktie sowohl auf technischer als auch auf der Grundlage der Stimmung und des RSI mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.