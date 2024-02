Green Landscaping AB Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI von Green Landscaping beträgt 51,43, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,61, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Green Landscaping-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 69,36 SEK. Der letzte Schlusskurs von 69,3 SEK liegt auf ähnlichem Niveau (Unterschied -0,09 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (69,93 SEK) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,9 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Green Landscaping-Aktie somit aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Green Landscaping in den sozialen Medien zu beobachten. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Green Landscaping unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit bekommt die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare über Green Landscaping in den sozialen Medien überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" führt. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass Green Landscaping hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.