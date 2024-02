Green International Holdings Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Green wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass Green weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Aktienkurs der Green bei 0,32 HKD, was einer Entfernung von 0 Prozent vom GD200 (0,32 HKD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal interpretiert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist ebenfalls einen Kurs von 0,32 HKD auf, was erneut zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Green-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Beobachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Green in den vergangenen Monaten auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeuten. Die übliche Aktivität im Netz und die geringe Rate der Stimmungsänderung führen zu dieser Bewertung.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren und vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Insgesamt wird Green hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.