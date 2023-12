Green International Holdings Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) für die Green-Aktie liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Green-Aktie liegt mit einem Kurs von 0,32 HKD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Green in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.