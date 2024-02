Green Impact Partners Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Aktie der Green Impact wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet. Somit ergibt sich für die langfristige Einschätzung ein "Gut". Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates zu Green Impact. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 14,5 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 296,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf den Bewertungen der Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Green Impact-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 67,27, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI für Green Impact.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Das Anleger-Sentiment wird daher positiv bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Aktie der Green Impact basierend auf den Bewertungen von Analysten, dem RSI und dem Anleger-Sentiment.