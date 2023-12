Green Impact Partners Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die technische Analyse der Green Impact zeigt, dass der Kurs mit 4,7 CAD derzeit um +10,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage (GD200) beträgt die Distanz jedoch -32,37 Prozent, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Die charttechnische Bewertung für die beiden Zeiträume ergibt insgesamt eine Einschätzung von "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität zu Green Impact mittelmäßig ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist im langfristigen Zeitraum kaum verändert, weshalb das Gesamtbild des langfristigen Sentiments als "Neutral" eingestuft wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Green Impact abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 14,5 CAD, was einer Empfehlung von +208,51 Prozent entspricht. Somit erhält die Green Impact-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Green Impact liegt bei 28,57, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Bewertung von "Gut".