Green Impact Partners Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Green Impact liegt bei 14,77, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Green Impact derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs um -32,9 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) entspricht aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +9,15 Prozent und wird daher als "Neutral" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie der Green Impact langfristig als "Gut" ein, da sie ein Kursziel in Höhe von 14,5 CAD erwarten, was einer Erwartung in Höhe von 211,83 Prozent entspricht.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Green Impact von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.