Green Impact Partners Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Green Impact-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 52, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 43,92 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Green Impact führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Green Impact-Aktie in den letzten Wochen überwiegend positiv waren. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist und die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Green Impact-Aktie bei 6,63 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 4,5 CAD am vergangenen Handelstag führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings zeigt die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts von 4,16 CAD, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Green Impact-Aktie stattgefunden, von denen 2 als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 14,5 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 222,22 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs bedeutet. Aufgrund dieser Bewertungen erhält Green Impact insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.