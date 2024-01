Green Hygienics Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Das Unternehmen Green Hygienics wird anhand verschiedener Faktoren bewertet, um Anlegern eine Einschätzung zu ermöglichen. Einer dieser Faktoren ist die Kommunikation im Netz, die Aufschluss über die Stimmung gegenüber der Aktie geben kann. In den letzten Monaten zeigte sich eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führte.

In den sozialen Medien wurde Green Hygienics in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die Dividendenpolitik von Green Hygienics erhält hingegen eine schlechte Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ist im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Medien".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass Green Hygienics weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt ergibt sich für Green Hygienics daher eine neutrale Bewertung anhand der verschiedenen Faktoren.