Green Hygienics Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Green Hygienics war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Dividendenrendite weist Green Hygienics derzeit eine niedrige Rendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,52 % liegt. Daher wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktie eine mittlere Aktivität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut einer Messung kaum Änderungen auf und entspricht somit ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Green Hygienics derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in Bezug auf den 7-Tage-RSI ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Jedoch ist die Aktie auf der Basis des 25-Tage-RSI überverkauft, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für Green Hygienics in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die Dividendenrendite und die Diskussionsintensität, während der 25-Tage-RSI eine positive Bewertung liefert.