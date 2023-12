Green Hygienics Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um herauszufinden, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Green Hygienics betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt momentan 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Green Hygienics überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Green Hygienics derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,52 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Green Hygienics wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionen und der Rate der Stimmungsänderungen beobachtet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut unserer Messung kaum Änderungen gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Bereich der Anlegerstimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen eine neutrale Lage zu beobachten. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf Green Hygienics diskutiert. Aufgrund dieser neutralen Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.