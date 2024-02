Green Hygienics Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien verändern. Bei Green Hygienics wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Bei Green Hygienics liegt der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schneidet Green Hygienics im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Medien mit einer Dividende von 0 % schlechter ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Green Hygienics eingestellt und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Green Hygienics daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.