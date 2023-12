Green Hygienics Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo Group":

In der Internet-Kommunikation werden starke positive oder negative Ausschläge genau und frühzeitig erkannt. Die Stimmung für Green Hygienics hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Green Hygienics festgestellt wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Green Hygienics liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 50 eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Auch in Diskussionen der Anleger wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Green Hygienics gesprochen. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt somit 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Medien, 2,51). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Green Hygienics-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.