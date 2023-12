Green Hygienics Aktie: Ist es das gewesen?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Green Hygienics ist laut Diskussionsforen und Meinungsäußerungen in sozialen Medien insgesamt negativ. In den letzten zwei Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Die Dividendenpolitik des Unternehmens schneidet im Vergleich zur Medienbranche schlecht ab, da Green Hygienics derzeit niedrigere Dividenden ausschüttet. Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich und zeigt eine normale Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Green Hygienics aktuell weder über- noch unterbewertet ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Aktie.

