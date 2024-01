Green Hydrogen Systems Bearer and/or registered Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Green Hydrogen A-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 13,78 DKK verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei nur 6,04 DKK, was einem Unterschied von -56,17 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 6,5 DKK liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -7,08 Prozent unter diesem Wert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Green Hydrogen A-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 44, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 59,88 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie nach RSI-Bewertung.

Die Analyse der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass die Stimmung rund um die Green Hydrogen A-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Zusätzlich zeigt die Auswertung der Anleger-Stimmung in Diskussionsforen und sozialen Medien, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird die Green Hydrogen A-Aktie daher in allen analysierten Bereichen mit einem "Neutral"-Rating bewertet.