Green Future Food Hyd Mar Sc Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und den Buzz, insbesondere in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. Im Falle von Green Future Food Hydrocolloid Marine Science wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, sodass insgesamt eine neutrale Stimmungsbewertung vorliegt.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine negative Abweichung von -30,61 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit -10,53 Prozent auf eine negative Entwicklung hin. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Green Future Food Hydrocolloid Marine Science diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Green Future Food Hydrocolloid Marine Science liegt bei 80, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 befindet sich bei 58, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung.