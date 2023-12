Green Future Food Hyd Mar Sc Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Green Future Food Hydrocolloid Marine Science liegt der RSI7 aktuell bei 23,08, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 46,67, was bedeutet, dass Green Future Food Hydrocolloid Marine Science weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

In den Diskussionen in den sozialen Medien über Green Future Food Hydrocolloid Marine Science wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Die langfristige Stimmungslage und die Diskussionsintensität im Internet zeigen eine mittlere Aktivität und nur geringe Änderungen. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Green Future Food Hydrocolloid Marine Science bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -21,43 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage hingegen liegt nahe dem aktuellen Kurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.