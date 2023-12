Green Future Food Hyd Mar Sc Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die technische Analyse der Green Future Food Hydrocolloid Marine Science-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,99 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,69 HKD liegt, was einer Abweichung von -30,3 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,76 HKD unter dem letzten Schlusskurs (-9,21 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, weshalb dieser Punkt neutral bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen erfährt keine signifikante Veränderung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Green Future Food Hydrocolloid Marine Science-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Green Future Food Hydrocolloid Marine Science-Aktie liegt bei 100, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Dies führt auch hier zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.