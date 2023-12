Green Energy Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Aktienkurs von Green Energy zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Energiesektor eine Rendite von -32,56 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die mittlere Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche in den letzten 12 Monaten bei -12,2 Prozent, wobei Green Energy mit 20,36 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Green Energy in den letzten 7 Tagen als überkauft betrachtet werden, da der RSI bei 100 liegt. Auf Basis des RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI bei 45, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Green Energy daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Green Energy von 0,155 HKD inzwischen -8,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -13,89 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in der Diskussion rund um Green Energy gemessen, was zu einer Bewertung "Neutral" in diesem Signal führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.