Green Energy Aktie: Das ist erstaunlich

In der Internet-Kommunikation ist in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung der Stimmung für Green Energy festzustellen. Die Analyse der Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität für das Unternehmen. Daher wird die Aktie von uns insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Green Energy liegt bei 68,97, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 46 eine neutrale Lage an. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor zeigt die Aktie von Green Energy eine Unterperformance. Die Rendite der Aktie lag im vergangenen Jahr bei -22,89 Prozent, was 10,71 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Green Energy mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 9,32 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens führt.